Motociclismo, Dupasquier operato nella notte: condizioni gravissime

Il pilota svizzero 19enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Careggi di Firenze dopo il grave incidente in cui è stato coinvolto al Mugello durante le qualifiche della Moto3. Il giovane è in terapia intensiva e con seri danni cerebrali

Il pilota svizzero 19enne Jason Dupasquier è stato operato nella notte fra ieri e oggi, 30 maggio, all'ospedale di Careggi di Firenze. Dopo il grave incidente subito sul circuito del Mugello , è stata l’equipe del Trauma center a sottoporlo a un intervento di chirurgia toracica per una lesione vascolare. Fonti sanitarie confermano che Dupasquier resta ricoverato in gravissime condizioni nella terapia intensiva del reparto mentre persistono i gravi danni cerebrali riportati.

L’incidente di Jason Dupasquier

Jason Dupasquier, pilota della Ktm, è rimasto coinvolto in una caduta multipla durante le qualifiche della Moto3 al Mugello, valide per il Gp d’Italia, che si sono svolte ieri, sabato 29 maggio. Lo svizzero, dopo essere caduto alla curva “Arrabbiata” del circuito toscano è stato poi colpito dalle moto del giapponese Sasaki e dello spagnolo Alcoba, rimasti indenni ma fortemente scossi. Dupasquier è stato soccorso immediatamente dai medici in pista per poi essere caricato sull'elisoccorso che l’ha prelevato direttamente dal Mugello per il trasferimento a Firenze.