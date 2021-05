Jason Dupasquier, chi era il pilota di Moto3 morto a 19 anni

Svizzero, 19 anni, figlio d’arte. Aveva debuttato nel 2020 nella classe Moto3. Alla guida di una Ktm, in questa stagione aveva ottenuto diversi buoni piazzamenti. Il 29 maggio è rimasto coinvolto in una caduta multipla nel circuito toscano, durante le qualifiche del Gran Premio d’Italia. Trasportato in elicottero a Firenze, i medici l’hanno operato al torace ma le condizioni cerebrali erano gravissime ed è deceduto domenica 30 maggio