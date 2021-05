Moto, incidente al Mugello: Dupasquier in ospedale in gravi condizioni

Il pilota svizzero è rimasto coinvolto in una caduta multipla nel circuito toscano durante le qualifiche della Moto3, valide per il Gp d’Italia. È stato caricato sull'elisoccorso che l’ha prelevato direttamente in pista ed è stato trasportato all'ospedale di Careggi di Firenze

Il pilota svizzero Jason Dupasquier (Ktm), coinvolto oggi in una caduta multipla durante le qualifiche della Moto3 al Mugello, valide per il Gp d’Italia, è stato caricato sull'elisoccorso che l’ha prelevato direttamente in pista ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi di Firenze.

L’incidente

L’incidente ha coinvolto, oltre al 19enne Dupasquier, anche i piloti Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm) alla curva Arrabbiata 2 del circuito toscano. Lo svizzero, in uscita, sarebbe caduto e, immobile al centro della pista, sarebbe stato colpito dalle moto del giapponese Sasaki e dello spagnolo Alcoba, rimasti indenni ma fortemente scossi. A seguito dell'incidente, la direzione gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa per sospendere temporaneamente le qualifiche.