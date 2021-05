F1, Gp di Montecarlo: cosa c'è da sapere, dal circuito agli orari

Si torna a correre sul tracciato del Principato di Monaco dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pademia, con la gara in diretta domenica su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e TV8 dalle ore 15 . Riaprono le tribune, anche al pubblico: ammesse 7.500 persone al giorno, per il 40% della capienza totale. Gara aperta tra i protagonisti della stagione Hamilton e Verstappen

Si torna a correre il Gran Premio di Montecarlo. Dopo lo stop dello scorso anno per l’emergenza coronavirus, il circuito di Monaco è pronto per la quinta tappa del Mondiale 2021. Il tracciato è lo stesso del 2019, tra la Anthony Noghes e la Sainte-Devote, con un’unica zona DRS sul rettilineo di partenza. Dal circuito agli orari della gara, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Principato riaccoglie la gara più attesa della stagione del circus, tradizione iniziata nel 1954 e cancellata lo scorso anno a causa della pandemia. Le monoposto tornano a destreggiarsi tra i tornanti a gomito della città di Montecarlo, spezzati solo da brevi rettilinei. A guardarle non solo gli addetti ai lavori ma anche il pubblico sulle tribune, aperte al 40% della loro capienza, per un totale di 7.500 persone ammesse al giorno.

È gara aperta tra i due protagonisti della stagione, Lewis Hamilton - reduce dalla vittoria del Gran Premo di Spagna - e Max Verstappen. Nel 2019, tra i due, ad avere la meglio a Montecarlo fu il pilota della Mercedes, che riuscì a sconfiggere l’olandese in maglia Red Bull alla fine del tunnel. Hamilton al momento è in testa al Mondiale con 94 punti, seguito da Verstappen a quota 80. Seguono Bottas, Norris e Leclerc (47-41-40).

Gli orari

I motori sul suolo del Principato si sono già accesi per le prime due libere di oggi, giovedì 20 maggio. Sabato 22 sarà il turno delle ultime libere e delle qualifiche e domenica 23 quello del Gran Premio. Come tutti i weekend di Gara Mondiale di Formula 1, anche il GP di Monaco è trasmesso in diretta streaming e in diretta tv su Sky SportF1 (canale 207), con alcuni eventi in chiaro su TV8.

Sabato 22 maggio: libere e qualifiche

Ore 12.00-13.00 : prove libere 3

Ore 15.00-16.00: qualifiche

Domenica 23 maggio

Ore 10.20: gara Porsche Supercup

Ore 15.00: gara (in diretta anche su Sky Sport Uno)