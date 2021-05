Formula 1, Gp di Spagna: pole Hamilton, è la numero 100 in carriera

In seconda fila partiranno Valtteri Bottas con la Mercedes e Charles Leclerc con la Ferrari, staccato di oltre sette decimi dal britannico. Carlos Sainz, con l'altra Ferrari, ha fatto il sesto tempo che gli vale la terza fila al fianco di Esteban Ocon con la Alpine. Quarta fila per Daniel Ricciardo con la McLaren e Sergio Perez su Red Bull. In quinta partiranno Lando Norris con la McLaren e Fernando Alonso su Alpine.

Hamilton: "Non ci credo, sono in estasi"

"Non ci credo. Nel 2013 non avremmo mai pensato di arrivare alla pole numero 100. Sono in estasi". Queste le prime parole di Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gp di Spagna di Formula 1. "Questo risultato lo devo ai ragazzi e alle ragazze in fabbrica che continuano ad alzare l'asticella e non si fermano mai. Il percorso che stiamo facendo è immenso - ha aggiunto -. Oggi ho dovuto usare qualche trucchetto qua e là per tenere il passo. Il primo giro del Q3 però è stato il migliore di tutta la sessione. Me lo ricorderò per sempre".