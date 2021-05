Formula 1, Gp Portogallo: vince Hamilton. Video highlights della gara

Il campione britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo nella terza prova del Mondiale, davanti alla Red Bull di Verstappen e al compagno di scuderia Bottas. Indietro le Ferrari: sesto Leclerc e undicesimo Sainz. Prossimo appuntamento domenica 9 maggio in Spagna

Lewis Hamilton, a bordo della sua Mercedes, vince il Gran premio del Portogallo, terza prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul circuito di Portimao, secondo posto per Max Verstappen (Red Bull) e terzo per Valtteri Bottas (Mercedes). Indietro le due Ferrari: sesto Charles Leclerc e undicesimo Carlos Sainz. Prossimo appuntamento domenica 9 maggio in Spagna.