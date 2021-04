F1, Gp Emilia-Romagna: vince Verstappen. Ferrari quarta e quinta

L'olandese della Red Bull, nella seconda prova del Mondiale 2021, ha preceduto sul traguardo Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren): per lui undicesimo successo in carriera. Sotto il podio Leclerc davanti a Sainz. La gara è stata sospesa al 34esimo giro per un brutto incidente tra Bottas e Russell: piloti illesi

Max Verstappen, sulla sua Red Bull, ha vinto il Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, seconda prova del Mondiale 2021 di Formula 1. A Imola sono saliti sul podio anche Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). Quarta e quinta le due Ferrari, con Leclerc davanti a Sainz. La gara è stata sospesa al 34esimo giro per un brutto incidente tra Bottas e Russell: piloti illesi, macchine distrutte, bandiera rossa. L’appuntamento con la prossima gara del Mondiale è tra due settimane in Portogallo. Nella classifica iridata, Verstappen è secondo a un punto da Hamilton. Seguono Norris e Leclerc.

La gara di Imola

Sul circuito dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, gara con pioggia e pista bagnata. Le emozioni sono iniziate già prima del via, quando Charles Leclerc nel giro di ricognizione è andato in testacoda: è riuscito comunque a rientrare per la partenza della corsa. A scattare davanti a tutti è stato Hamilton, ma Verstappen ha superato subito il campione del mondo della Mercedes. Dopo incidenti, sorpassi, gara interrotta, bandiere gialle e una rossa, l'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo Hamilton: per lui undicesimo successo in carriera. Il pilota britannico ha invece conquistato il secondo posto dopo un'eccezionale rimonta e dopo un errore che gli aveva fatto perdere posizioni (era nono dopo essere finito sulla sabbia). Terza la McLaren di Lando Norris, quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, quinta l’altra Rossa di Sainz. Poi Ricciardo, Stroll, Gasly, Raikkonen e Ocon. Ritiro per Vettel all’ultimo giro.