MotoGp, Gp del Portogallo: vince Quartararo, Bagnaia secondo

Morbidelli quarto, Marquez settimo

Al quarto posto un altro italiano, Franco Morbidelli che fino all'ultimo ha insidiato Mir per la terza piazza. Settimo posto per Marc Marquez, al suo ritorno dopo nove mesi di stop, che ha preceduto sul traguardo il fratello Alex. Sceso dalla sua Honda, nel paddock, l'otto volte campione del mondo ha mostrato in diretta tv i suoi sentimenti, abbandonandosi a un lungo pianto. Buon nono posto anche per Enea Bastianini. Non altrettanto purtroppo si può dire per Valentino Rossi, partito dal 17mo posto in griglia, caduto e costretto al ritiro quando aveva appena superato il fratello Luca Marini con il quale aveva duellato a lungo a mezza classifica. Caduti anche Johan Zarco e Alex Rins mentre erano nelle primissime posizioni, all'inseguimento di Quartararo