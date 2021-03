F1, Gp Bahrein: la gara in diretta. Leclerc 3°, Mazepin subito fuori

1/8 ©Ansa

È partito il primo Gran Premio del Mondiale 2021 di F1, in Bahrein. Buono spunto di Verstappen, partito in pole, con la Red Bull, ma anche di Hamilton, al via dalla seconda posizione. Leclerc sorpassa subito Bottas e si porta al terzo posto. Passa dalla ottava alla decima al via l'altra Ferrari di Sainz. Subito fuori la Haas di Mazepin. Il Gp è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

