Formula 1, Gp Bahrein: le qualifiche in diretta

1/7 ©Ansa

A Sakhir, in Bahrein, si assegna la prima pole position della stagione. L'olandese Max Verstappen, con la Red Bull, è il più veloce delle Q1 in 1'30"499. Avanzano le Ferrari, ma problemi per Sainz. Ocon, Latifi, Vettel, Schumacher e Mazepin gli esclusi. Il GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)