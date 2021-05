Serie A, corsa Champions League: tutte le combinazioni

4/13 ©IPA/Fotogramma

ATALANTA – Ai bergamaschi basta una vittoria per la qualificazione aritmetica in Champions. Se dovesse vincere contro il Genoa, l'Atalanta sarebbe qualificata anche perdendo lo scontro diretto all'ultima giornata con il Milan. In caso di arrivo a pari punti con la Juventus, potrebbe essere solo raggiunta dalla Juventus con cui è però in vantaggio negli scontri diretti

