Finale di Coppa Italia, tornano i tifosi allo stadio

L'appuntamento è tra i più attesi della stagione dagli appassionati di calcio: la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium, lo stadio del Sassuolo. L'evento sarà anche l'occasione per rivedere i tifosi sugli spalti. Ad annunciarlo, l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, che ha spiegato: "Ci sarà il ritorno del pubblico, lo faremo attraverso una app che si chiama Mitiga, dove sarà possibile caricare e registrare il proprio biglietto. Sarà necessario il tampone entro 48 ore". Questa, ha sottolineato De Siervo, "sarà una prova generale per il futuro". Ma come sarà possibile accedere allo stadio? "Sui biglietti - ha precisato l'ad - posso dire che i club stanno definendo un protocollo, è una facoltà delle società poi su come effettuarlo, ma è una scelta già compiuta. I bigietti non verranno regalati ma messi in vendita, poi i club decideranno come".