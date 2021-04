Tennis, niente da fare per Sinner: il Masters 1000 di Miami a Hurkacz

Il sogno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami sfuma sul più bello, nella finale conquistata dopo una scalata da sogno culminata con la vittoria in semifinale su Bautista Agut. Il torneo va al polacco Hubert Hurkacz in due set, 7-6 6-4. Per il polacco è il primo Masters 1000 in carriera, niente da fare per Sinner che con una vittoria sarebbe diventato il più giovane di sempre a trionfare in Florida (LA SUA STORIA). L'altoatesino ha pagato caro le difficoltà in apertura di secondo set, quando è andato sotto 4-0, uno svantaggio che nonostante il recupero del 19enne azzurro, tornato in scia di Hurkacz, si è rivelato decisivo. Nonostante il sogno sfumato, Sinner, sicuro protagonista futuro del grande tennis, si ritrova ancora più in alto nella classifica mondiale: dal 31esimo posto del ranking sale al 22esimo. Il match di Miami è stato uno dei due grandi eventi che gli spettatori di Sky Sport hanno potuto vivere nella domenica di Pasqua, insieme al Gp del Qatar in Doha.