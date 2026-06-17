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Lorenzo Musetti salta Wimbledon, al suo posto in tabellone Berrettini

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Il tennista azzurro, che ha già saltato il Roland Garros dopo l'infortunio di Roma, ha annunciato sui social il suo forfait: "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%"

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Lorenzo Musetti salterà anche il torneo di Wimbledon, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli Internazionali di Roma. Il tennista azzurro, che ha già saltato il Roland Garros, ha annunciato sui social il suo forfait: "Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall'infortunio di Roma: la riabilitazione  - scrive Musetti - sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest'anno non potrò competere a Wimbledon". "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante. Ci vediamo presto", ha concluso il tennista toscano. 

Berrettini al posto di Musetti nel tabellone principale

Al posto di Musetti entra direttamente nel tabellone principale Matteo Berrettini, inizialmente escluso dalle wild card assegnate dagli organizzatori. Finalista a Wimbledon nel 2021, Berrettini prenderà parte ai Championships per la settima volta in carriera. Nel torneo londinese il suo bilancio è di 14 vittorie e 6 sconfitte.

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