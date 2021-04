Sinner batte Bautista a Miami e conquista prima finale di Masters 1000

Ennesima impresa di Jannik Sinner. Il tennista italiano, 19 anni, conquista la finale dell'Open di Miami, battendo lo spagnolo Bautista Agut, in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4. Per l'altoatesino sarà la prima finale di un Atp Masters 1000. Nell'ultima sfida del torneo affronterà il vincente dell’altra semifinale fra il russo Rublev e il polacco Hurkacz (inizio in programma all'1 ora italiana del 3 aprile).

La vittoria dopo quasi due ore e mezza di battaglia

Sinner la sua scalata alla prima finale in un Masters 1000 l'ha messa a segno come solo i campioni sanno fare: in rimonta e contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 7 al torneo in Florida, che aveva eliminato il favorito Daniil Medveded. Insomma un ostacolo contro il quale serviva un'impresa e l'azzurro ce l'ha fatta, tirando fuori non solo freddezza, ma colpi-show e un servizio potente che hanno messo in difficoltà lo spagnolo, che si è arreso quasi due ore e mezza di battaglia.

Bautista protagonista nel primo set

Il match sembrava indirizzato a favore di Bautista, protagonista nel primo set, con l'azzurro che ha sbagliato un po' troppo. Sinner non si è lasciato andare e con grande personalità ha costruito la sua rimonta sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium. Equilibrio anche nel secondo set, dove le prime palle-break, tre di fila, le ha concesse l'azzurro nel settimo gioco. Poi Jannik è stato bravissimo a cancellarle con grande tenuta mentale e, dopo averne annullata pure una quarta, è salito 4-3. Nel nono game l'altoatesino ha recuperato da 0-30 e con un parziale di 8 punti a 1 ha tenuto il suo turno di servizio ed ha poi pareggiato il conto dei set (6-4). Nel terzo gioco del set decisivo Jannik ha ceduto la battuta a zero a Bautista, ma poi ha interrotto a 12 la striscia di punti consecutivi dello spagnolo ed è tornato in vantaggio (4-3).