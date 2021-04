MotoGP, GP Doha: in Qatar vince Quartararo davanti a Zarco e Martín

Fabio Quartararo su Yamaha ha vinto il Gran Premio di Doha, seconda prova del motomondiale di MotoGP. Sulla pista di Losail, il francese ha compiuto una rimonta e si è messo davanti nel finale. Dietro di lui le due Ducati Pramac di Zarco e Martín (che era partito il pole). Quarto posto per Alex Rins sulla Suzuki, quindi Maverick Vinales sulla Yamaha. Male Valentino Rossi, solo 15esimo dopo essere partito dalla penultima posizione in griglia. Caduto il campione del mondo Joan Mir. Primo degli italiani al traguardo è Pecco Bagnaia, che ha chiuso sesto.

Il racconto della gara

Martín parte bene e si mette in testa davanti a Zarco e Aleix Espargarò. Risale Rins che tra il quarto e il quinto giro duella con Zarco per la seconda posizione. Intanto Bagnaia guadagna posizioni e tiene un passo di gara molto forte che lo riporta in quinta posizione. A 12 giri dal termine si ricompone il duo Ducati in testa (Martín-Zarco) davanti alla Suzuki di Rins. Nel 13esimo giro Pecco Bagnaia attacca Rins e lo scavalca al terzo posto. Ma passano solo due giri e il pilota italiano viene superato da Quartararo. Il francese della Yamaha sfida Zarco e lo infila a cinque giri dal termine. Poi sorpassa anche Martín e si mette in testa. Nel finale Quartararo allunga e vince. Dietro di lui Zarco all’ultima curva si prende la seconda posizione davanti al compagno di scuderia Martín.