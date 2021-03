Tokyo 2020, stop a presenza di spettatori stranieri

Le Olimpiadi in programma la prossima estate si disputeranno senza spettatori provenienti dall’estero. Il Comitato organizzatore ha deciso di chiudere ai tifosi in arrivo da altri Paesi per contenere gli effetti della pandemia, impedendo così il proliferare del Covid Condividi:

Nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). Lo hanno deciso in due separate riunioni il gruppo composto dalla presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, la ministra dello Sport in rappresentanza del governo, Tamayo Marukawa, e la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike e successivamente, in un collegamento online, assieme al presidente del Comitato olimpico (Cio), Thomas Bach, e del Comitato paralimpico (Ipc), Andrew Parsons.

Confermate le indiscrezioni approfondimento Olimpiadi di Tokyo, verso tamponi Covid giornalieri ad atleti Confermate dunque le indiscrezioni delle scorse settimane. Tutte le gare in programma nell'evento che si terrà dal 23 luglio all'8 agosto in Giappone si svolgeranno quindi davanti a tifosi nipponici o residenti nel Paese del Sol Levante, con la drastica riduzione così degli ingressi provenienti dall'estero. Un provvedimento considerato inevitabile per cercare di blindare il Giappone e rendere meno concreto il rischio di una ulteriore diffusione del Covid.

Risvolti economici approfondimento Olimpiadi Tokyo, bufera su presidente del comitato per frasi sessiste Ad oggi gli organizzatori hanno venduto 4.450.000 biglietti tramite la lotteria interna e soddisfatto le richieste di rimborso pari a 810mila tagliandi. In base alle ultime stime, quasi un milione di biglietti sarebbero stati messi a disposizione per gli spettatori provenienti dall'estero. Prima del rinvio di un anno deciso nel marzo del 2020, il comitato organizzatore aveva calcolato introiti equivalenti a 90 miliardi di yen (690 milioni di euro). L'annuncio odierno anticipa di 5 giorni l'avvio della staffetta della torcia olimpica, che prenderà il via dal J-Village di Fukushima senza la presenza di pubblico, lungo un tragitto che toccherà tutte le 47 prefetture dell'arcipelago, per una durata di 121 giorni.