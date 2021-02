Olimpiadi, Seiko Hashimoto sostituisce Yoshiro Mori alla presidenza

"Non risparmierò alcuno sforzo per il successo dei Giochi di Tokyo", ha detto Hashimoto dopo aver accettato l'incarico. Hashimoto ha partecipato sette volte ai giochi olimpici estivi, alle gare di ciclismo su pista, e invernali, tra il 1984 e il 1996, vincendo la medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità nell'edizione di Albertville del 1992. Nel 2014 è stata al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di alcune foto che la ritraevano mentre baciava un giovane pattinatore, durante le Olimpiadi di Rio quando Hashimoto era capo missione per la squadra giapponese.

Creata una nuova commissione ad hoc

Le frasi sessiste del presidente delle olimpiadi di Tokyo

La nuova presidente scelta al timone del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici giapponesi guiderà una commissione ad hoc, istituita a seguito delle dimissioni repentine dell'ex presidente Yoshiro Mori. Qualche settimana fa aveva scatenato polemiche in tutto il mondo, sportivo e non, per aver dichiarato che "le riunioni a cui partecipano troppe donne in genere vanno avanti più del necessario”. Si era subito scusato per la frase, per poi annunciare le dimissioni alcuni giorni dopo. Il dirigente 83enne non era nuovo a questo tipo di exploit: come presidente della Federazione di rugby, aveva descritto così il forte senso di rivalità presente tra il gentil sesso. "Se una di loro alza la mano per intervenire, le altre si sentono obbligate a rispondere, e si finisce che tutte quante si ritrovano a partecipare", aveva dichiarato.