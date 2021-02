Olimpiadi Tokyo, presidente Mori verso dimissioni dopo frasi sessiste

Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo , Yoshiro Mori, è pronto a dimettersi. La decisione arriva dopo le polemiche scatenate da una frase dell’ex premier 83enne giudicata sessista da più parti: "Le riunioni a cui partecipano troppe donne in genere vanno avanti più del necessario”. Ad anticipare il passo indietro di Mori sono i media giapponesi. Il presidente, riferiscono i giornali nipponici, con ogni probabilità comunicherà la sua decisione domani, in occasione della riunione straordinaria del direttivo.

Il disappunto espresso dal Cio e dalla Toyota

Il comitato organizzatore ha comunque confermato la riunione straordinaria in programma domani, per tentare di attenuare i toni e discutere le posizioni dei delegati in merito alle controverse dichiarazioni. Un dibattito che nelle ultime 24 ore si è fatto ancora più rovente dopo le valutazioni critiche espresse da uno dei principali sponsor dei Giochi, la Toyota, e la rinuncia della governatrice di Tokyo a partecipare all'incontro a 4 con il presidente del Comitato internazionale (Cio), Thomas Bach, questo mese. Lo stesso Cio - che prima aveva detto di considerare la vicenda chiusa con le scuse di Mori, martedì ha definito le dichiarazioni di Mori "assolutamente inappropriate", prendendo atto del disappunto del pubblico e degli atleti sportivi. Ieri il numero uno della Toyota, Akio Toyoda, tramite un portavoce ha detto di considerare le parole di Mori "spiacevoli e certamente non in linea con i valori in cui la casa auto crede".