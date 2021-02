Il Comitato di Tokyo 2020: "Olimpiadi si faranno anche con pandemia"

Il presidente dei Giochi Yoshiro Mori: "I giochi ci sara ci saranno a prescindere da come si evolverà la situazione del coronavirus"

Le Olimpiadi di Tokyo ci saranno "a prescindere da come si evolverà la situazione coronavirus". Lo ha dichiarato Yoshiro Mori, presidente dei Giochi che si sarebbero dovuti svolgere lo scorso anno. "Dobbiamo andare oltre la discussione se terremo le Olimpiadi o no. Parliamo di come le terremo. Pensiamo a un nuovo tipo di Olimpiadi", ha detto intervenendo ad un incontro con gli organizzatori dei Giochi.