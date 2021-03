Serie A, in campo Torino-Inter 0-0. LIVE

La capolista cerca di allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato. Al 29esimo però sono i padroni di casa a sfiorare il gol con un palo colpito da Lyanco. In campo anche Parma-Roma, punteggio di 1-0 per gli emiliani. Nell'anticipo delle 12.30 Bologna batte Sampdoria per 3-1

In campo anche Parma-Roma 1-0 LIVE

In campo dalle 15 anche Parma e Roma, in diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky). Padroni di casa in vantaggio al nono: Man dalla destra mette in mezzo un cross basso. In area arriva Mihaila che non sbaglia.

Il tabellino

Gol: 9' Mihaila (P)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Man. All. D'Aversa (in panchina Tarozzi)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca