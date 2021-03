Serie A, Sassuolo-Verona 3-2: VIDEO. Alle 18 Benevento-Fiorentina

Vittoria sofferta e importante per gli emiliani che scavalcano proprio l'Hellas portandosi all'ottavo posto. Apre le marcature dopo 4 minuti Locatelli, poi pareggio momentaneo di Lazovic. In avvio di ripresa neroverdi di nuovo avanti con Djuricic e ancora raggiunti da Dimarco. Nel finale Traoré regala i tre punti a De Zerbi

La cronaca di Sassuolo-Verona (GLI HIGHLIGHTS)

Dopo soli 4 minuti subito Sassuolo in vantaggio con un destro piazzato di Locatelli dal limite. Sul finire del primo tempo arriva il pareggio del Verona con Lazovic. I padroni di casa tornano davanti in avvio di ripresa, al 51' con Djuricic, bravo a farsi trovare pronto su una ribattuta corta della difesa avversaria. Il Verona non demorde e trova di nuovo il pari al 79' con un tiro al volo di Dimarco, servito dalla fascia opposta da Lazovic. Solo due minuti più tardi Traoré firma il gol del definitivo 3-2, con l'ivoriano che risolve una mischia in area. Nel finale espulso l'allenatore del Verona Juric per proteste.



Il tabellino di Sassuolo-Verona 3-2



4' Locatelli (S), 43' Lazovic (V), 51' Djuricic (S), 79' Dimarco (V), 81' Traoré (S)



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (87' Ayhan), Ferrari G., Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli (84' Maxime Lopez); Berardi, Defrel (67' Traoré), Djuricic (67' Marlon); Caputo. All. De Zerbi



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani (67' Bessa), Gunter (55' Dawidowicz), Ceccherini; Faraoni (46' Dimarco), Tameze (55' Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (84' Salcedo); Lasagna. All. Juric



Ammoniti: Faraoni (V), Djuricic (S), Magnani (V), Locatelli (S), Traoré (S)



Espulsi: Juric per proteste