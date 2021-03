Lazio-Crotone 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

QUI TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A



Per battere il Crotone, alla Lazio serve l'ennesima magia di Caicedo, ancora una volta gettato nella mischia da Simone Inzaghi proprio nell'ultimo scorcio di partita e quantomai decisivo. E' stato l'attaccante a condannare un Crotone che Serse Cosmi ha mandato in campo con l'atteggiamento di chi non ha più nulla da perdere. La salvezza diventa sempre più un miraggio per i calabresi, che sono alla 20esima sconfitta in questa Serie A e restano fermi a 15 punti, ma provarci - almeno finché la matematica non emette il verdetto definitivo - non è illogico. La Lazio invece ritrova i 3 punti e con questa vittoria si porta a quota 46, a un solo punto dal Napoli.