Atalanta-Spezia 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nel secondo anticipo del venerdì della 27esima giornata, i bergamaschi dopo un primo tempo senza reti dilagano nella ripresa con una doppietta di Pasalic e un gol di Muriel. Nel finale i liguri accorciano con Piccoli. Con questo risultato la squadra di Gasperini aggancia momentaneamente la Juventus al terzo posto in classifica

Finisce con il risultato di 3-1 il match tra l'Atalanta e lo Spezia, anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Primo tempo molto equilibrato grazie ai liguri che mostrano coraggio e grande organizzazione di gioco. Soltanto un'occasione per i bergamaschi: è Ilicic che ci prova dopo un'uscita avventata del portiere Zoet al 18', molto più pericolosi gli ospiti al 33' con Ricci che impegna Sportiello. Nella ripresa i padroni di casa la sbloccano subito e segnano due gol in due minuti con Pasalic e Muriel tra il 53' e il 55'. La squadra di Gasperini arrotonda ancora con Pasalic che sigla la sua doppietta personale al minuto 73 dopo uno scambio con Zapata. Nel finale, all’81esimo, la squadra di Italiano accorcia le distanze con un gol di Piccoli. Con questa vittoria i bergamaschi agganciano momentaneamente la Juve al terzo posto in classifica.



