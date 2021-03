Serie A, Spezia-Benevento 1-1. In campo Udinese-Sassuolo

Pareggio nel match salvezza del Picco: reti di Gaich al 24' e Verde al 71'. Alla Dacia Arena la squadra di Gotti incontra i neroverdi dopo il pareggio all'ultimo minuto mercoledì sera contro il Milan (diretta dalle 18 su ​Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). L’anticipo del sabato sera è all'Allianz Stadium: i bianconeri puntano ad avvicinarsi al primo posto della classifica, mentre i biancocelesti cercano di rientrare in corsa per la zona Champions

I video con gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori

Nello scontro salvezza del Picco la sblocca il Benevento con Gaich al 24’: l'argentino chiama la profondità e viene servito da Viola, entra in area dalla destra, salta Ricci rientrando sul sinistro e poi conclude sul primo palo. Per lo Spezia pericolosi Nzola e Verde, nella ripresa Gyasi vicino al pari: sul cross dalla destra di Ferrer, salta altissimo e di testa indirizza verso la porta, ma colpisce la traversa. Al 71' lo Spezia pareggia con un gol di Verde.

Juventus-Lazio alle 20.45

leggi anche

Genoa-Sampdoria 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

L'anticipo del sabato sera della 26^ giornata del campionato di Serie A è all'Allianz Stadium, con la Juventus che ospita la Lazio. Match importantissimo per la classifica: ai bianconeri serve un successo per avvicinarsi al primo posto, mentre i biancocelesti cercheranno di rientrare in corsa per la zona Champions.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Ramsey, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina, Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi