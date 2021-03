Parma-Inter 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Sesta vittoria di fila per la squadra di Conte, che passa al Tardini e vola a +6 sul Milan. Attenti Handanovic e Sepe nel primo tempo, dove Lukaku e Kurtic sfiorano il gol di testa. Al 54' la sblocca Sanchez che fa doppietta al 62' su assist di Lukaku. Hernani accorcia ma non basta. Nono risultato utile consecutivo per i nerazzurri, mentre il Parma penultimo non vince da più di tre mesi

Al Tardini, nella 25esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter batte il Parma per 2-1 e consolida il primato in classifica. Sesta vittoria di fila per la squadra di Conte, che vola a +6 sul Milan. Nono risultato utile consecutivo per i nerazzurri, mentre i padroni di casa, penultimi, non vincono da più di tre mesi ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca della partita

L’emergenza in attacco resta un problema per il Parma, schierato con il 4-3-1-2 dove Kucka è il trequartista alle spalle dell’ex Karamoh e Man. Per l’Inter c’è il ritorno di Hakimi sulla destra e la staffetta Sanchez-Lautaro in attacco. Nel primo tempo gara equilibrata. Passano due minuti e prima occasione per gli ospiti, con Sepe che salva su Hakimi. Al 15’ palla gol per la squadra di D’Aversa: colpo di testa a botta sicura di Kurtic, grande riflesso di Handanovic che respinge. Nella ripresa al 54’ la sblocca Sanchez: Brozovic scodella per Lukaku, rimpallo fortuito che diventa un assist per il cileno, che resiste al ritorno di Valenti e supera Sepe in uscita. Al 62’ raddoppia l’Inter, la firma è ancora di Sanchez, servito da un perfetto assist di Lukaku. Al 71’ accorcia il Parma, con Hernani puntuale a ricevere il cross di Pezzella dalla sinistra e appoggiare in rete il destro. Nel finale i padroni di casa cercano il pareggio, ma gli undici di Conte difendono ordinatamente.