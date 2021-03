Atalanta-Crotone 5-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce 5-1 tra Atalanta e Crotone, nella partita valida per la 25esima giornata di Serie A. I calabresi reggono bene nel primo tempo, ma nel secondo la squadra di Gasperini dilaga. Per l’Atalanta a segno cinque marcatori diversi: Gosens, Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk. Per il Crotone la rete è di Simy. Al 13’ del primo tempo da segnalare l’omaggio a Davide Astori , scomparso il 4 marzo del 2018 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca della partita

Nel turno infrasettimanale Gasperini schiera Sportiello in porta e Pessina al posto di De Roon squalificato. Insieme a Muriel e Malinovskyi torna Ilicic in avanti. Il neoallenatore del Crotone Cosmi sceglie Messias con Simy e Riviere in attacco. Al 12’ l’Atalanta apre le danze: Gosens batte Cordaz di testa e sblocca il risultato. Al 23’ il pareggio del Crotone: Freuler e Romero non si capiscono, ne approfitta Simy che beffa Sportiello con un tocco morbido. Molte le occasioni per entrambe le squadre, ma il primo tempo si chiude sull’1-1. Nel secondo tempo l’Atalanta ritrova subito il vantaggio: a firmare il 2-1, al 48’, è Palomino. Pochi minuti dopo, al 50’, Muriel si ritrova da solo davanti a Cordaz e segna il 3-1 per l’Atalanta. Al 58’ arriva il poker dei bergamaschi: gol di Ilicic. Ma non è finita: all’85’ Miranchuk segna la rete del definitivo 5-1 dell’Atalanta.