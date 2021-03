Genoa-Sampdoria 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce in pareggio il derby della Lanterna numero 76 in Serie A. Partita equilibrata. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa a segnare sono due difensori: prima Zappacosta al 52’ e poi di testa Tonelli al 77’. Al 13’ del primo tempo, come su tutti i campi, l’omaggio a Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018

A Marassi finisce 1-1 il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria: stesso risultato dell’andata. Partita, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A, molto equilibrata. Il primo tempo si chiude senza reti, nella ripresa arriva prima il gol di Zappacosta e poi quello di Tonelli. Al 13’ del primo tempo, come su tutti i campi, l’omaggio a Davide Astori , scomparso il 4 marzo del 2018 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca della partita

Per il turno infrasettimanale Ranieri sceglie Quagliarella in coppia con Keità davanti a Verre. Ballardini opta per Destro e Shomurodov. Primo tempo di grandissimo equilibrio, con poche occasioni da gol. Nella ripresa arrivano le reti. Al 52’ Zappacosta sblocca il risultato: di destro infila Audero e segna l’1-0 per il Genoa. A firmare il pareggio è un altro difensore: al 77’ corner di Candreva, Tonelli la mette in porta di testa. Il 76esimo derby della Lanterna in Serie A finisce 1-1.