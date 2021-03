Fiorentina-Roma 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Al Franchi, nella 25esima giornata del campionato di Serie A, la Roma batte la Fiorentina 2-1. Gli uomini di Fonseca tornano alla vittoria dopo due turni e sono quinti in classifica, quelli di Prandelli rimangono a 25 punti e a +5 sul Torino terzultimo (ma con due gare in meno). A segno Spinazzola, gol e autogol, e Diawara. Al 13’ del primo tempo l’omaggio a Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018: ex capitano della Fiorentina e difensore della Roma (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori