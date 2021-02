Spezia-Parma 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce con un pari allo stadio Alberto Picco di La Spezia il match tra i padroni di casa e la squadra allenata da Roberto D’Aversa. Un punto a testa che però scontenta gli ospiti, avanti per 2-0 all’intervallo grazie alle reti di Karamoh ed Hernani. Nella ripresa arriva la doppietta di Gyasi a mantenere gli spezzini in zone tranquille di classifica

Termina 2-2 il match tra lo Spezia di Vincenzo Italiano e il Parma allenato da Roberto D’Aversa. Ospiti in vantaggio per 2-0 all’intervallo grazie alle reti di Karamoh ed Hernani ma raggiunti nella ripresa dalla doppietta di Gyasi. Un punto a testa che però serve più ai padroni di casa, che mantengono le distanze dalla zona retrocessione. Restano penultimi, invece, gli emiliani con soli 15 punti e che non vincono in campionato dal match contro il Genoa del novembre 2020. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.