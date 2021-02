Juventus-Napoli, decisa la data del recupero: si gioca il 17 marzo

La partita di andata del 4 ottobre scorso non fu disputata perché il Napoli, dopo alcuni casi di Covid emersi nella prima squadra, su indicazione delle Asl non si presentò a Torino

Ha finalmente una data il match tra Juventus e Napoli a Torino. La partita della discordia, che non si giocò il 4 ottobre per la mancata presentazione all’Allianz Stadium dei partenopei su indicazione della Asl, si giocherà il 17 marzo, molto probabilmente con inizio alle 18.45.