Buffon, le 654 presenze in serie A segnano un altro record

"La cosa più importante è che ci arrivo saltando, non strisciando. È la più grande soddisfazione, è il modo in cui ci arrivi che fa la differenza". Così Gianluigi Buffon commenta a Sky Sport le 654 presenze in serie A. Con la presenza in Juventus -Crotone (gli highlights) il portiere diventa il giocatore col più alto numero di partite giocate tra i top 5 campionati europei, superando le 653 di Gareth Barry in Premier League.

Buffon avrebbe davanti ancora il poteriere Peter Shilton, a quota 810, che però formalmente non risulta nella classifica dato che la First Division in cui le ha totalizzate non esiste più, essendo stata sostituita della Premier League.