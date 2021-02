Juventus-Crotone 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Convincente vittoria della Juventus in casa contro il Crotone per 3-0. Nella sfida allo Stadium che chiude la 23esima giornata, ottima partenza degli ospiti, subito pericolosi con Reca. Poi i bianconeri crescono alla distanza e colpiscono la traversa con Ramsey. Nel finale di primo tempo Cristiano Ronaldo fa doppietta, segnando entrambe le volte di testa. Al 38' il cross arriva da sinistra, da parte di Alex Sandro, con CR7 che scappa via alla difesa calabrese e di testa insacca alle spalle del portiere. Al 46' il portoghese calcia dalla distanza e trova la respinta di Cordaz: sulla ribattuta arriva veloce Ramsey che crossa in mezzo e pesca lo stesso Ronaldo: terzo tempo e gol di testa. Al 66' arriva il tris di McKennie: calcio d'angolo profondo per il colpo di testa di De Ligt, piccola respinta e McKennie in girata, grazie anche a una deviazione, buca Cordaz. Nel finale la squadra di Pirlo amministra la gara e sfiora più volte la quarta rete. Crotone bene per la prima mezzora, poi sconta l'eccessiva differenza tecnica. La Juventus resta al terzo posto con 45 punti in classifica, il Crotone rimane in ultima posizione a 12 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). .

