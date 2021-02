Seria A, Benevento-Roma 0-0: video e highlights della partita

Gara senza reti al Vigorito. La squadra di Inzaghi, in dieci per mezz'ora, conquista un punto salvezza dopo un match in cui ha concesso pochi varchi ai giallorossi, che rimangono terzi a -5 dal Milan

Finisce senza reti la partita fra Benevento e Roma valida per la 23esima giornata di Serie A. Nel primo tempo poche occasioni da gol, la Roma ha il predominio contro un avversario che si dimostra comunque ben compatto e non concede varchi. La squadra di Inzaghi si rende pericolosa con un tiro di Schiattarella, un paio di ripartenze di Lapadula e un colpo di testa di Barba.

Per la Roma ci prova Lorenzo Pellegrini con una conclusione dalla distanza, parata da Montipò. Nella ripresa prosegue il tentativo d'assedio dei giallorossi, con il Benevento molto schiacciato ma sempre pericoloso in ripartenza, anche con l'uomo in meno dopo l’espulsione di Glik per un fallo su Mkhitaryan. Espulso Inzaghi al 95'. La Roma rimane terza a -5 dal Milan. Il Benevento sale a 25 con Fiorentina, Udinese e Bologna (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

