Serie A, Atalanta-Napoli 4-2: video, gol e highlights della partita

Zapata, Gosens, Muriel e Romero regalano ai bergamaschi la vittoria contro il Napoli. Per la squadra di Gattuso gol di Zielinski e autorete di Gosens. Gasperini espulso dall'arbitro Di Bello per proteste dopo 26 minuti. Paura per Osimhen, che ha battuto la testa dopo una caduta: è stato immediatamente portato in ospedale

Un match dominato dall'Atalanta quello contro il Napoli. Nel primo tempo è dominio dei padroni di casa (con tanto di rosso a Gasperini, espulso per proteste dopo 26 minuti) ma nessuna rete, poi i nerazzurri si scatenano con Zapata, Gosens, Muriel e Romero. Non bastano i due gol del Napoli - rete di Zielinski e autogol di Gosens - per fermare la Dea. Osimeh quasi a fine match cade e perde conoscenza per qualche istante: è stato portato in ospedale. Ha riportato un trauma cranico, come gli è stato riscontrato all'ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico dove è stato trasportato. Il centravanti dei campani è caduto con la testa innaturalmente all'indietro: dopo l'intervento immediato della Croce Rossa. L'Atalanta si conquista così il terzo posto e torna in zona Champions in attesa della partite della Juventus e della Roma (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.