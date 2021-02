Serie A, Milan-Inter alle 15: le probabili formazioni

È un derby scudetto quello che si gioca a San Siro in questa 23esima giornata di campionato. L’Inter, prima in classifica dopo il sorpasso ai danni del Milan nell’ultimo turno, prova a confermare la vetta ed evitare il controsorpasso dei rossoneri distanti un punto. Grande attesa per il duello tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, i due bomber delle squadre milanesi. Proprio loro sono stati protagonisti di un faccia a faccia durissimo durante il match di Coppa Italia vinto per 2-1 dagli uomini di Conte (LE COSE DA SAPERE SUL DERBY - LE PARTITE STORICHE).