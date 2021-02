Bologna-Lazio 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern, arriva un altro ko per gli uomini di Simone Inzaghi che perdono anche in campionato. Al Dall’Ara decidono le reti di Mbaye nel primo tempo e quella di Sansone nella ripresa. Sullo 0-0 Immobile sbaglia un calcio di rigore. Importante vittoria per i ragazzi di Mihajlovic che allontanano ulteriormente le zone pericolose. Si complica invece la rincorsa al quarto posto per i biancocelesti