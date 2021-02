Sport e politica, Ibrahimovic contro LeBron James

L'attaccante del Milan critica il cestista: "Fenomenale, ma non mi piace quando chi ha un certo status fa politica". La risposta della stella Nba: "Mi occuperò sempre di temi come razzismo e giustizia sociale. Curioso che a parlare sia lo stesso che nel 2018 raccontò delle discriminazioni subite in Svezia per le sue origini e il suo cognome"

Quattro metri e 208 chili in due. Quello tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James è uno scontro fra titani, in senso letterale e figurato. Eppure non si parla di una sfida sportiva, ma di politica. A cominciare è stato Ibra, che ha criticato la tendenza di LeBron e dei colleghi Nba a dichiararsi fin troppo interessati e coinvolti nelle vicende che riguardano la vita comune fuori dal campo.

"Mi piace tanto -aveva detto Zlatan di LeBron - è fenomenale quello che sta facendo, ma non mi piace quando la gente che ha un certo tipo di status fa politica allo stesso tempo". Il riferimento è chiaramente all'impegno mostrato dalla stella dei Los Angeles Lakers durante la fase più calda del movimento Black Lives Matter , una questione che per la verità ha riguardato in maniera piuttosto trasversale tutti i grandi nomi dell'Nba, con le proteste inscenate nella bolla di Orlando, tra giocatori inginocchiati prima di scendere in campo, partite rinviate , inviti al voto e slogan politici stampati sulle maglie al posto dei nomi. "Io gioco a calcio perché sono il migliore a giocare a calcio, non faccio il politico, aveva detto Ibra. Intendo: fai quello in cui sei bravo, fai il tuo mestiere. È il primo errore che fa chi diventa famoso".

LeBron: "Non starò mai zitto davanti alle ingiustizie"

La risposta della star Nba non si è fatta attendere. "Non c'è modo che io stia zitto di fronte alle ingiustizie e mi limiti allo sport - ha ribadito LeBron James - io sono parte della mia comunità e ho oltre 300 ragazzi nelle mie scuole che hanno bisogno di una voce e io sono la loro voce". E ancora "mi occuperò sempre di temi come l'uguaglianza, la giustizia sociale, il razzismo, l'assistenza medica e il diritto al voto. So quanto è potente la mia voce e la 'piattaforma' da cui parlo e la userò sempre per occuparmi di certe cose, nella mia comunità, nel mio Paese e in tutto il mondo". Infine una stoccata: "È buffo che lui dica queste cose, perché è lo stesso ragazzo che nel 2018 ha parlato di razzismo in Svezia legato alle sue origini e al suo cognome".