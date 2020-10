“Do not give up your power”: Obama, LeBron e Carter parlano ai giovani

Barack Obama, LeBron James e Maverick Carter, insieme: in una puntata di "Uniterrupted" (HBO) registrata a Miami – dove l’ex Presidente si trovava per un comizio a favore di Joe Biden - il tris d’assi ha avuto modo di confrontarsi su molti temi: dalla bolla NBA (da cui LeBron è uscito con il quarto titolo NBA della sua carriera, il primo con i Los Angeles Lakers), al tema della giustizia sociale passando, però, anche per tutto ciò che è in gioco nei prossimi sette giorni.

“Non rinunciate al vostro potere. Andate a votare”. Parola di Barack Obama, LeBron James e Maverick Carter. A sette giorni da una delle elezioni più contese della storia americana, l’ex presidente cala gli assi.

Lo fa a Miami, dove qualche giorno fa, dopo un comizio elettorale per Joe Biden, ha registrato una puntata di “Uniterrupted”, docu-serie di HBO, insieme LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e Maverick Carter, produttore dell'atleta. Anzi: più di un atleta [more than an athlete]. Così ama definirsi il pluricampione NBA, proprio perché il suo lavoro, a favore dei giovani, è anche fuori dal campo. Un impegno che ha sempre condiviso con Obama che, oltre a non aver mai nascosto la sua passione per il basket, ha visto nella stella di Akron, Ohio, un perfetto esempio da seguire.

“Abbiamo parlato della bolla NBA, del movimento di giustizia sociale e di ciò che è in gioco nei prossimi sette giorni”: Barack Obama non nasconde il tema cruciale del loro incontro, le elezioni del 3 novembre. Ma soprattutto ricorda, insieme al campione NBA, di votare. Che, ora, è l’unica cosa che conta veramente.