Calciomercato, le novità sulle ultime trattative

La Juve continua a lavorare per Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa, classe 2001. Affare verso la chiusura, ma ancora non completamente definito, per un’operazione da circa 10 milioni di euro. Il giocatore va a scadenza a giugno, non era intenzionato a rinnovare. Tornerà poi in prestito al Genoa almeno fino a giugno. Da definire la contropartita che sarà inserita nell’operazione. Ai rossoblù piace Manolo Portanova

