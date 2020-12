Serie A: risultati, gol e highlights della 14a giornata

Tutti i risultati delle partite di campionato: il Milan supera in extremis la Lazio, l’Atalanta pareggia in casa del Bologna. Il Torino ferma il Napoli, la Roma piega il Cagliari. Vittorie esterne per Sassuolo e Benevento

Gol, spettacolo ed emozioni nella 14esima giornata di Serie A. Il Milan vince all'ultimo respiro contro la Lazio e mantiene il primo posto in classifica, a +1 sull'Inter che supera in trasferta il Verona. Il Bologna ferma l'Atalanta, il Napoli non riesce ad andare oltre l'1-1 con il Torino. La Roma piega 3-2 il Cagliari ed è terzo posto solitario (-7 dai rossoneri di Pioli). Vittorie esterne del Sassuolo sul campo della Sampdoria, del Benevento a Udine e del Genoa sullo Spezia. Ieri si sono giocate Crotone-Parma 2-1 e Juventus-Fiorentina 0-3. Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.