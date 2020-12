Verona-Inter 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

L’Inter non sbaglia e approfitta del passo falso della Juventus conquistando i tre punti in casa dell’Hellas Verona. La squadra di Antonio Conte, come ormai da tradizione, accelera nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Lautaro apre le marcature, Handanovic sbaglia e permette ad Ilic di pareggiare, dopo sei minuti Skriniar svetta di testa e firma il gol vittoria ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo: poche emozioni, tanto equilibrio

Verona subito in pressione alta, Inter che fa possesso. Una partita equilibratissima fin dai primi minuti con i nerazzurri che provano a girare palla verso gli esterni e la squadra di casa che non è per nulla intimorita. Young prova con un rasoterra e costruisce la prima occasione interessante, sul versante opposto è Dimarco a rendersi pericoloso: al 26' l’ex di turno scambia con Zaccagni e prova il sinistro da posizione defilata, Handanovic non si fa sorprendere. La risposta dell’Inter arriva in ripartenza, Lukaku crea lo strappo e serve Lautaro, che di prima dall’interno dell’area conclude, Silvestri d’istinto devia in calcio d’angolo.

Secondo tempo: Skriniar decide il match

L’equilibrio si spezza ad inizio ripresa con Lautaro Martinez. Cross di Hakimi dalla destra, l’argentino trova la volèe vincente che si insacca alle spalle di Silvestri. Il pareggio del Verona arriva al 63’: Handanovic si fa scappare un cross innocuo di Faraoni, Ilic interviene in tap in realizza l’1-1. Bastano sei minuti all’Inter per ritornare subito in vantaggio con Skriniar. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore svetta su tutti e insacca di testa. Il Verona prova a costruire una reazione ma le tante assenze pesano sul gruppo di Juric. L’Inter regge e anzi sfiora il tris con Lukaku, ma la sua conclusione viene deviata da Silvestri. Al 90’ è ancora l’attaccante belga a sfiorare il gol ma non trova il tap in dopo un ottimo cross dalla destra

Il tabellino di Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (31' Lovato, 59' Gunter), Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni (54' Ruegg), Salcedo (46' Ilic); Colley (54' Lazovic). All. Juric

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez (87’ Gagliardini), Perisic (71' Vidal); Lukaku. All. Conte

MARCATORI: 52’ Lautaro, 63’ Ilic, 69’ Skriniar

AMMONITI: Dawidowicz, Brozovic, Zaccagni, Dimarco, Magnani, Bastoni

ARBITRO: Giacomelli