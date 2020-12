Fiorentina-Sassuolo 1-1: gol e highlights della partita di Serie A

Fiorentina e Sassuolo pareggiano 1-1 nel match valevole per la 12esima giornata di Serie A. Gli emiliani allenati da Roberto De Zerbi vanno in vantaggio con Traoré. I viola di Prandelli trovano il pari con Vlahovic, che trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di Locatelli ai danni di Ribery (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.