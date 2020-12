Spezia-Bologna 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella 12esima giornata di Serie A, Spezia-Bologna finisce 2-2. Allo stadio Picco è Barrow ad acciuffare il pareggio al 92' con una splendida conclusione dalla lunga distanza che beffa Provedel. Lo stesso attaccante gambiano fallisce però il match point al 97', sbagliando un calcio di rigore concesso per fallo di Pobega su Soriano. Prima del finale al cardiopalma, i liguri si erano portati in doppio vantaggio con la doppietta di Nzola (19' e 63'), poi gli emiliani avevano accorciato con Dominguez (72'). Nel secondo tempo anche un palo di Agudelo. I padroni di casa salgono a 11 punti in classifica, gli ospiti a 13 (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.