Inter-Napoli 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Un rigore di Lukaku decide il big match del turno infrasettimanale. Partita che si accende nella ripresa: Handanovic salva il risultato, espulso Insigne per proteste

Inter-Napoli viene decisa da un rigore di Lukaku, freddo a spiazzare Ospina dal dischetto. Partita dai ritmi compassati con gli ospiti che costruiscono le azioni più pericolose. Un episodio spezza l'equilibrio del match: fallo di Ospina su Darmian ed espulsione di Insigne per proteste, l'attaccante belga segna dal dischetto. Il Napoli ci prova anche in inferiorità numerica ma l’Inter resiste e porta a casa tre punti preziosi. I nerazzurri si portano ora a -1 dal Milan capolista, partenopei al quarto posto a quota 23 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo: infortunio per Mertens leggi anche Serie A, Genoa-Milan 2-2: Kalulu salva i rossoneri Le due squadre si affrontano con rispetto e non lasciano spazio a tante emozioni. Dopo una fase di studio, il Napoli deve rinunciare a Dries Mertens che dopo una giocata crolla a terra in lacrime per un problema alla caviglia. L’ingresso di Petagna non cambia l’assetto tattico voluto da Gattuso. L’Inter al 17’ sfiora il gol con Lautaro che calcia in girata sul primo palo, ma la palla esce a lato di un soffio. Lento il possesso palla da parte di entrambe le squadre, il Napoli però sembra avere maggiore impulso in zona offensiva. Al 34’ Ospina rilancia direttamente per Lozano, che punta Bastoni, calcia e trova una deviazione che favorisce Petagna. Sponda dell’attaccante per Zielinski, che calcia di prima e spedisce a lato di poco.

Secondo tempo: Lukaku non sbaglia, espulso Insigne vedi anche Juventus-Atalanta 1-1: gol e highlights della partita di Serie A Ritmi blandi anche a inizio ripresa. L’Inter non riesce ad accendersi, mentre il Napoli si affida ai guizzi di Lozano. Esce Barella, anche lui per infortunio ed entra Sensi. La partita si infiamma in pochi minuti: tacco di Insigne e miracolo di Handanovic, dall’altra parte conclusione deviata, Darmian anticipa Ospina che lo stende nettamente. Massa assegna il rigore ed espelle per proteste Insigne. Sul dischetto Lukaku spiazza il portiere e porta in vantaggio l’Inter. Nonostante l’inferiorità numerica, il Napoli sfiora il pari con Politano, tiro a colpo sicuro con Handanovic che risponde ancora una volta con un grande intervento. Nel finale occasione per Petagna, fermato solo dal palo.