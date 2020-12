Parma-Cagliari 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Finisce a reti inviolate la sfida allo stadio Tardini. Annullato il gol del vantaggio a Osorio, nella ripresa emiliani pericolosi ma non arriva la rete

Nella 12esima giornata di Serie A, il match Parma-Cagliari finisce a reti inviolate. Nello 0-0 allo stadio Tardini, Kurtic nel primo tempo e Inglese nella ripresa hanno avuto la palla del vantaggio, ma non sono riusciti a finalizzare. Annullato anche un gol a Osorio. Padroni di casa a 12 punti, ospiti a 13 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - JUVENTUS-ATALANTA 1-1 - GENOA-MILAN 2-2). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.