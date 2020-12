Juventus-Atalanta 1-1: gol e highlights della partita di Serie A

Nella 12esima giornata di Serie A, la sfida tra Juventus e Atalanta finisce 1-1. Nel primo tempo sprecano Morata e Ronaldo, ma trova il vantaggio Chiesa con un gran botta da fuori area. Nella seconda frazione di gioco ristabilisce la parità Freuler con un bel destro che fulmina Szczesny e un super Gollini para un rigore a CR7. Alla fine è un punto per parte: bianconeri a 24 punti, bergamaschi a quota 18 ( HIGHLIGHTS DI SERIE A - BENEVENTO-LAZIO 1-1 - UDINESE-CROTONE 0-0 ). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo: Morata e Ronaldo sbagliano, Chiesa no

Doppia clamorosa occasione per la Juventus nel primo quarto d'ora del match. Al 5' incomprensione tra Romero e Gollini, Morata si inserisce e mette in mezzo per Ronaldo, che disturbato da Palomino spara alto da ottima posizione. Al 12' McKennie lancia Morata a tu per tu con Gollini, lo spagnolo serve Ronaldo che al momento di colpire a porta vuota viene chiuso da Djimsiti; il pallone torna all'attaccante ex Atletico Madrid che spalle alla porta, di tacco, manda a lato. Al 30' bianconeri in vantaggio: Chiesa si accentra e lascia partire una gran botta da fuori area che gonfia la rete. Due minuti dopo i bergamaschi hanno l'occasione del pareggio: Pessina in profondità per Zapata, Szczesny chiude lo specchio e manda in corner. Al 41' Malinovskyi ci prova su punizione: sinistro potente, il portiere bianconero respinge. Si va al riposo sul'1-1.