Serie A, Benevento-Lazio 1-1: la cronaca del match

Finisce in parità la sfida tra i fratelli Filippo e Simone Inzaghi. Entrambe le reti sono state siglate in un primo tempo scoppiettante. Nella ripresa squadre stanche e poche occasioni, Reina nel finale salva su Di Serio

Finisce 1-1 la sfida tra i fratelli Filippo e Simone Inzaghi nella 12esima giornata di Serie A. Allo stadio Vigorito, la Lazio passa in vantaggio sul Benevento con uno splendido gol di Immobile, poi Schiattarella con un sinistro al volo acciuffa il pari al termine del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco squadre stanche e poche emozioni, Reina salva nel finale su Di Serio. Biancocelesti a quota 18 punti in classifica, campani a 12 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - UDINESE-CROTONE 0-0 )

Primo tempo: Schiattarella risponde a Immobile

vedi anche

Udinese-Crotone 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Una prima frazione di gioco scoppiettante tra Benevento e Lazio. Al 5' i campani vanno vicini al vantaggio: sugli sviluppi di un angolo, prima Lapadula e poi Glik chiamano Reina a un doppio grande intervento. Al 18' chance per i capitolini: imbucata di Luis Alberto per Correa, che a pochi passi da Montipò non riesce ad agganciare. Quattro minuti dopo trema la porta del Benevento: conclusione da limite dell'area di Luis Alberto, palo. Ma per i biancocelesti l'appuntamento con il gol è solo rimandato: cross di Milinkovic-Savic, gran gesto tecnico di Immobile che colpisce al volo e porta in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi (25'). Allo scadere del primo tempo, Caprari si rende pericoloso e poi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla s'impenna e Schiattarella, al volo di sinistro, gonfia la rete per l'1-1.