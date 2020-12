Sorteggi Champions League ed Europa League, l'orario e dove vederli

Juventus, Lazio e Atalanta attendono di conoscere le proprie avversarie agli ottavi di Champions League. In Europa League Milan, Roma e Napoli, tutte qualificate al primo posto nel proprio girone, attendono un esito benevolo dall'urna per i sedicesimi. La diretta a partire dalle 12 su Sky Sport e skysport.it

È tempo di sorteggio per le squadre italiane che si sono qualificate alle fasi a eliminazione diretta della Champions League e dell’Europa League. Juventus, Lazio e Atalanta sono le tre italiane ad aver passato il turno in Champions League: i bianconeri sono gli unici ad aver superato il girone da primi e sulla carta dovrebbero pescare un’avversaria più abbordabile rispetto alla squadra di Simone Inzaghi e ai bergamaschi, che si troveranno affrontare una delle big europee. Tre italiane avanti anche in Europa League: Milan, Roma e Napoli sono tutte teste di serie nel sorteggio dei sedicesimi di finale dopo aver vinto i rispettivi gironi.

Sorteggio Champions, dove vederlo vedi anche Champions League: risultati, gol e highlights della 6a giornata Il sorteggio si svolgerà in Svizzera, nel quartier generale della Uefa a Nyon, lunedì 14 dicembre alle 12. È trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it.

Sorteggio Europa League, dove vederlo Anche il sorteggio di Europa League si terrà a Nyon, Svizzera, lunedì 14 dicembre. Inizia alle 13, dopo quello di Champions League, ed è possibile seguirlo in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it.