Udinese-Crotone 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Finisce a reti inviolate il primo match della 12esima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena, Udinese e Crotone non vanno oltre lo 0-0: per i friulani due reti annullate a Pussetto (fuorigioco), Nestorovski e Molina fermati da un super Cordaz. Alla fine è un punto per parte: friulani a quota 14, calabresi ancora fanalino di coda a 6 (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.